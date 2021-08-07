Українська акторка театру та кіно Наталія Денисенко написала відвертий пост, після того, як її чоловік Андрій Федінчик влаштував бійку в Києві

Як пише Politeka.net, у кінці липня український актор театру та кіно, заслужений артист України Андрій Федінчик, який відомий завдяки ролям у серіалі "Папаньки", фільмі "Чорний ворон", "Кровна помста", "Проти течії", влаштував агресивну бійку в одному із мікрорайонів Києва. Пізніше в сюжеті ТСН.19:30, Андрій Федінчик перепросив за свою поведінку та пояснив, що в нього трапився нервовий зрив і він дуже шкодує про те, що сталося. Федінчик каже, що у нього був дуже непростий період в житті.

Така поведінка актора вплинула на його дружину – зірку серіалу "Кріпосна" Наталію Денисенко. Жінка заявила, що переживає дуже непростий період в житті та навіть на деякий час зникла з Instagram. Жінка опублікувала сторіс, де написала, що у неї був дуже важкий день і вона вирішила не з'являтися в мережі.

Денисенко дійсно мала дуже втомлений вигляд та навіть написала, що "тримається з останніх сил".

"Вчора у мене був невеликий «інста детокс», я не записала жодної сторі і не викладала пости ... Кажу чесно: у мене зараз морально не легкий період. Але мене зазвичай рятує: любов (як явище і енергія), робота, фізичне навантаження, спа, самотність, і звичайно ж музика 🎵", - пише Денисенко.

Так, зірка попросила шанувальників поділитися позитивною музикою, адже їй "зараз просто необхідна "доза" свіжої музики".

Шанувальники не стали довго чекати та одразу відгукнулися на прохання Денисенко.

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