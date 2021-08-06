Співачка вирішила більше не терпіти

Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) показала, як до неї ставляться люди

Днями артистка висловила, що у неї викликає негативні емоції, повідомляє Politeka.net. У відповідь же артистка отримала негативні коментарі.

Користувачі Мережі написали багато неприємного, але Олена вирішила поставити їх на місце.

"Після цього розумію, що пропускати крізь себе цей бруд - не круто. Отже, тепер для мене такий негатив - білий шум. І тепер я звертаю увагу тільки на нормальну і об'єктивну критику", - написала реперша.

Зазначимо, у своєму пості днями зірка зізналася, що її "бісить":

люди, які викидають недопалки з машин;

кондиціонери без водовідведення;

несанкціонована торгівля;

пішоходи, які різко зупиняються;

хамуваті водії маршруток;

гучна музика в авто вночі;

цінники з неправдивою ціною;

коли люди не прибирають кошики в супермаркетах;

таксист, який приїхав не до того місця;

коли пішла в кімнату, і забула за чим.

А у відповідь деякі користувачі Мережі стали писати, що їх дратують люди із зайвою вагою, а також, за їхніми словами, Alyona Alyona стала гірше, тому зараз вони її не слухають.

"Коли заглянула в коментарі і вступила в багнюку", - написала артистка.

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