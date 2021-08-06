Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) показала, як до неї ставляться люди

Днями артистка висловила, що у неї викликає негативні емоції, повідомляє Politeka.net. У відповідь же артистка отримала негативні коментарі.

Користувачі Мережі написали багато неприємного, але Олена вирішила поставити їх на місце.

"Після цього розумію, що пропускати крізь себе цей бруд - не круто. Отже, тепер для мене такий негатив - білий шум. І тепер я звертаю увагу тільки на нормальну і об'єктивну критику", - написала реперша.

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Зазначимо, у своєму пості днями зірка зізналася, що її "бісить":

  • люди, які викидають недопалки з машин;
  • кондиціонери без водовідведення;
  • несанкціонована торгівля;
  • пішоходи, які різко зупиняються;
  • хамуваті водії маршруток;
  • гучна музика в авто вночі;
  • цінники з неправдивою ціною;
  • коли люди не прибирають кошики в супермаркетах;
  • таксист, який приїхав не до того місця;
  • коли пішла в кімнату, і забула за чим.

А у відповідь деякі користувачі Мережі стали писати, що їх дратують люди із зайвою вагою, а також, за їхніми словами, Alyona Alyona стала гірше, тому зараз вони її не слухають.

"Коли заглянула в коментарі і вступила в багнюку", - написала артистка.

Нагадаємо, Alyona Alyona, закохавшись по вуха, встала на каблуки

Також Politeka писала, що Alyona Alyona зважилася на переїзд до хлопця і розкрила правду про їхні стосунки