Модель показала себе у всій красі

Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, блиснула ніжками в сміливому міні

Внучка української легенди зараз набирає популярність в мережі, повідомляє Politeka.net. На Instagram-сторінку дівчини вже підписані 162 тисячі осіб.

Красуня регулярно хвалиться фігурою на фото. Зараз модель відпочиває за кордоном.

На нових кадрах Соня виблискує в білосніжній міні-сукні з нескромним декольте й звичних в'єтнамках. Тканина обтягнула фігуру дівчини, а завдяки довжині стали видні стрункі ніжки.

"Сьогодні", - написала Соня.

Майже за годину пост зібрав сотні лайків і багато коментарів.

"👏 👏молодчина👏 🔥", " неймовірно красива😍", "прекрасна", "Симпатюлька😊 😍 🤩", "незвичайної краси! Захоплююся Вами завжди!",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Соня Євдокименко розкрила секрет своєї привабливості. Дівчина розповіла, що займається спортом, але при цьому влітку в більш розслабленому режимі. З ранку у моделі розтяжка з елементами пілатесу і 2-3 рази на тиждень тренування зі своєю вагою, кардіо або НІІТ.

Також дівчина користується косметичними засобами по догляду за собою. Зокрема, красуня використовує кварцовий ролер і маску з білою глиною, які добре коригують форму обличчя.

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