Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, блиснула ніжками в сміливому міні
Внучка української легенди зараз набирає популярність в мережі, повідомляє Politeka.net. На Instagram-сторінку дівчини вже підписані 162 тисячі осіб.
Красуня регулярно хвалиться фігурою на фото. Зараз модель відпочиває за кордоном.
На нових кадрах Соня виблискує в білосніжній міні-сукні з нескромним декольте й звичних в'єтнамках. Тканина обтягнула фігуру дівчини, а завдяки довжині стали видні стрункі ніжки.
"Сьогодні", - написала Соня.
Лобода після гучної заяви про повернення на батьківщину, розкрила, що чекає українців: "Я вперше..."
Підполковника СБУ знайшли в петлі, перші деталі трагедії в Дніпрі: "Відправив дружині смс"
Спека і зливи розділять Україну, циклон Генрі увірветься з новою погодою: що чекає українців
"Холостячці" Златі Огневич влаштували жорсткий розбір, назвавши головні недоліки: "Навіть додати нічого"
Циклон "взявся" за Україну з новою силою: де нас чекають грози та град
Майже за годину пост зібрав сотні лайків і багато коментарів.
"👏 👏молодчина👏 🔥", " неймовірно красива😍", "прекрасна", "Симпатюлька😊 😍 🤩", "незвичайної краси! Захоплююся Вами завжди!",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Соня Євдокименко розкрила секрет своєї привабливості. Дівчина розповіла, що займається спортом, але при цьому влітку в більш розслабленому режимі. З ранку у моделі розтяжка з елементами пілатесу і 2-3 рази на тиждень тренування зі своєю вагою, кардіо або НІІТ.
Також дівчина користується косметичними засобами по догляду за собою. Зокрема, красуня використовує кварцовий ролер і маску з білою глиною, які добре коригують форму обличчя.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару підкорила красою на відпочинку в компанії пухнастого друга
А ще Politeka писала, що внучка Ротару в рожевому топіку показала, як пощастило її нареченому-мільйонеру
Також Politeka повідомляла, що внучка Ротару, яка закохалася в мільйонера, постала в білосніжній сукні від українського дизайнера