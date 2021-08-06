Відома співачка і діджей Анастасія Кумейко здивувала шанувальників новим стилем

Як повідомляє Politeka.net, колишня солістка групи Nikita і діджей Анастасія Кумейко відома своїми нескромними фото. Сторінка артистки в Instagram рясніє відвертими знімками, а цього разу дівчина виклала чарівний кадр, в якому не обійшлося без "родзинки".

На новому знімку Настя відображена в гримерці і у всеозброєнні. Перед камерою вона з'явилася в чорному вбранні, який красиво підкреслив витончене декольте. Найбільше уваги привертає нова зачіска артистки з м'якими густими локонами, а на її обличчі бездоганний макіяж, вона впевнено дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Кумейко написала: "Вам знайомий вислів "вище голови не стрибнеш"? Це помилка. Людина може все". Шанувальники тут же кинулися засипати дівчину компліментами в коментарях: "Шикарна", "Будемо крутити сальто", "Красуня ви", "Підтримую", "Шикарна Настюшка", "Шикарна мадам", "Нереальна", "Краща", "Красуня".

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