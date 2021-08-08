Відома співачка Надія Мейхер поділилася пікантним Селфі
Як передає Politeka.net, новий знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Надія Мейхер є екс-учасницею групи "ВІА-Гра", до того ж вона була в групі більше десяти років.
Вона покинула колектив у 2011 році через вагітність.
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Після цього артистка зайнялася сольною кар'єрою. Зараз вона активно радує фанатів новими публікаціями в соцмережах.
Хоч артиста і менше з'являється на сцені і телеекрані, але свою форму підтримує.
Черговий знімок зірки видався досить пікантним. На Селфі Надія позувала.
Варто відзначити, що Надія виховує сина Ігоря від першого шлюбу і дочок від теперішнього чоловіка, російського бізнесмена Михайла Уржумцева — 9-річну Ганну і 6-річну Марію.
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер не змогла вмістити пишні форми у вузькому бюстгальтері.
Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер засвітила зайве, приспустивши сукню на бретельках.
Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер вперше за довгий час показала дочок, яких приховує від публіки.