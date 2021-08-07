Дружина танцюриста Влада Ями Лілія вирішила показати себе з нового боку, яку раніше не демонструвала

Дружина Влада Ями часто влаштовує яскраві фотосесії і демонструє модні образи з новими нарядами. Цього разу Лілія відзначилася не тільки вибором локації для зйомки, а й нарядом. Пишне рожеве плаття з масивними рукавами-воланами створило вельми романтичний образ.

Перед чоловіком в такому вбранні струнка брюнетка з'явилася з акуратним макіяжем і без прикрас, щоб зробити акцент саме на сукні.

"Такий ви мене ще не бачили.Лист ️ лист гортайте в каруселі нашу карпатську магічну 🪄 історію. 🥰♥️ Люблю бути різною не тільки в житті, але і на фотографіях.😉 🙈 У жінці завжди повинна залишатися нерозгадана загадка.😎 😜 Дайте реакцію😍? Обожнюю читати ваші коментарі " - написала Лілія.

Як і очікувалося, в мережі відреагували: "досі не розгадав...😍; у вас завжди незвичайні образи🔥; Шикарно❤; неймовірно красиві. Не перестаю вами захоплюватися; Фото дуже чуттєві і романтичні, супер; Супер!!! Чарівниця лісу!! Яка ж неймовірна фотосесія! 😍 І плаття!! 🔥 Це в Карпатах? ☺ ️ ; Загадкова, красива, Лісова Фея!🌲».

Нагадавши, Влад Яма з " Танців з зірками "з дружиною показали, як треба розважатися сім'єю:"Дали спеку на районі".

Як повідомляла Politeka, Дружина суворого судді "Танців з зірками" Влада Ями розповіла, який він насправді: "чому закохалася...".

Також Politeka писала, що Яма з " Танців з зірками "розбурхав незвичайними фото з красунею-дружиною в лісі:"як у сутінках".