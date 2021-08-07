Ведуча Лілія Ребрик побешкетувала на камеру в приємній компанії
Так, 40-річна актриса й телезірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, присвятивши кілька теплих рядків особливій людині - подрузі, діячеві мистецтв Ксенії Вертинській, передає Politeka.net.
На честь дня народження останньої, дівчата влаштували прогулянку з яскравою фотосесією на тлі річки. Ребрик позувала в рожевому брючному костюмі, а її подруга в легкій блакитній сукні. Дівчата покуражилися в різних позах. На одному з фото вони хвацько задерли ніжки, похвалившись розтяжкою.
"У цієї чудової дівчини @kseniyavertinska сьогодні День Народження! Спеціально, першою поставила ту фотку, де у нас немає ні очей, ні облич🤪 ..., але саме такі завжди наші зустрічі!!! Обожнюю!!! Нехай нам завжди буде, про що сміятися, обніматися і ділитися секретики. Нехай завжди все буде по-справжньому!!! А ми інакше і не вміємо! Нехай завжди не вистачає часу набалакатися, навіть коли ми цілодобово на гастролях разом))). Ксюня, запалюй !!! 💖 💖 💖 💖", - підписала кадри Ребрик.
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Один з них порівняв українських красунь з російською балериною Анастасією Волочковою, яка любить демонструвати шпагати, де б не опинилася.
"Очаровашки😍 🔥 😍 🔥 😍 🔥 з днем народження!!!❤️"
"💓ви такі красиві💓❤"
"Волочкова відпочиває😂"
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