Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася кадрами з сімейної фотосесії

Як пише Politeka.net, популярний український телеведучий вдруге одружився на нотаріусі Христині Горняк у 2020 році. Зіркова пара часто радує шанувальників спільними фотографіями у себе в Insragram.

Так, цього разу нова дружина Остапчука вирішила поділитися з шанувальниками кадрами із сімейної фотосесії з Володимиром, яку влаштувала в салоні елітної автівки.

Горняк опублікувала серію чорно-білих світлин, де, оголивши стрункі ноги, позує в обіймах Остапчука на задньому сидіні автівки.

«Мы под расстрелом посторонних! Подавай патроны, я рядом!»❤️, - підписала світлини Христина словами з пісні.

Кадри вийшли надзвичайно пристрасними, Остапчук ніжно цілує дружину, яка широко посміхається та здається щасливою.

Рaніше Politeka писaлa, що екс-дружина Остапчука заявила про страждання після розлучення, ведучий не стримався: "Крапка поставлена".

Нaгaдaємо, що екс-дружина Остапчука після гучного розлучення розповіла, що думає про його нову дружину: "Звинувачувала мене...".

A ще Politeka повідомлялa, що Остапчук злив компромат на свою "сильно питущу" другу дружину: "Зай, ну Боже мій...".