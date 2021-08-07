Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася кадрами з сімейної фотосесії
Як пише Politeka.net, популярний український телеведучий вдруге одружився на нотаріусі Христині Горняк у 2020 році. Зіркова пара часто радує шанувальників спільними фотографіями у себе в Insragram.
Так, цього разу нова дружина Остапчука вирішила поділитися з шанувальниками кадрами із сімейної фотосесії з Володимиром, яку влаштувала в салоні елітної автівки.
Горняк опублікувала серію чорно-білих світлин, де, оголивши стрункі ноги, позує в обіймах Остапчука на задньому сидіні автівки.
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«Мы под расстрелом посторонних! Подавай патроны, я рядом!»❤️, - підписала світлини Христина словами з пісні.
Кадри вийшли надзвичайно пристрасними, Остапчук ніжно цілує дружину, яка широко посміхається та здається щасливою.
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