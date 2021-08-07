Ведуча Маша Єфросиніна відкрила завісу, як проходять її вихідні
А суботу 42-річна телезірка присвятила улюбленій справі. Про це вона з легкою іронією розповіла і показала у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Так, Єфросиніній довелося працювати навіть у вихідний. Але, як вона сама зізналася, намагається все робити в задоволення, тому нічого страшного в цьому не побачила.
"Я люблю свою роботу... подарую їй суботу", - підписала кадри Маша.
Скуйовджена Алла Пугачова пройшлася по магазинах в зеленій "піжамі": "оцініть look"
Серпень розбушувався: у мережі показали кадри "снігових" заметів на українській трасі, відео
"Уряд схвалив": хто з українців отримає по 2 тисячі гривень до 1 вересня
Величезний крокодил сплив на українському курорті, фото: є жертва
Сердючку закидали яйцями після концерту, Данилко розкрив, що було потім: "Виявляється, їм за це дали..."
У "сторіз" ведуча засвітила свою простору гримерку, з білим диваном і кріслами, а також накритим столом з різними смаколиками. Зайшовши в приміщення, ведучу вже чекали дівчата-стилісти.
"Боже, дівчата... А що по гримерці? А що така розкіш у нас сьогодні? Я буду відпочивати або працювати?, - не повірила своєму щастю Єфросиніна. - Блін, а чому мені ніхто не говорив, що в Києві є такі гримерки?"
Користувачі активно коментують побачене:
"Якщо робота в задоволення, то можна і в суботу❤️ - я власне все намагаюся робити в задоволення"
"Яка ви чарівна! А туфлі які😍!"
"Від роботи дохнуть коні, ну а я - безсмертний поні 🐎"
Нагадаємо, Єфросиніна в пориві почуттів розпустила руки поруч з Женею Котом.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна осоромилася, намагаючись повторити трюк Тіни Кароль.
Також Politeka писала, що Єфросиніна наплювала на комплекси, блиснувши формами в нижній білизні.