Ведуча Маша Єфросиніна відкрила завісу, як проходять її вихідні

А суботу 42-річна телезірка присвятила улюбленій справі. Про це вона з легкою іронією розповіла і показала у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Єфросиніній довелося працювати навіть у вихідний. Але, як вона сама зізналася, намагається все робити в задоволення, тому нічого страшного в цьому не побачила.

"Я люблю свою роботу... подарую їй суботу", - підписала кадри Маша.

У "сторіз" ведуча засвітила свою простору гримерку, з білим диваном і кріслами, а також накритим столом з різними смаколиками. Зайшовши в приміщення, ведучу вже чекали дівчата-стилісти.

"Боже, дівчата... А що по гримерці? А що така розкіш у нас сьогодні? Я буду відпочивати або працювати?, - не повірила своєму щастю Єфросиніна. - Блін, а чому мені ніхто не говорив, що в Києві є такі гримерки?"

Користувачі активно коментують побачене:

"Якщо робота в задоволення, то можна і в суботу❤️ - я власне все намагаюся робити в задоволення"

"Яка ви чарівна! А туфлі які😍!"

"Від роботи дохнуть коні, ну а я - безсмертний поні 🐎"

Нагадаємо, Єфросиніна в пориві почуттів розпустила руки поруч з Женею Котом.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна осоромилася, намагаючись повторити трюк Тіни Кароль.

Також Politeka писала, що Єфросиніна наплювала на комплекси, блиснувши формами в нижній білизні.