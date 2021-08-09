Невістка співачки Софії Ротару Світлана Євдокименко показала фото зі своєю дочкою

Як передавала Politeka, Софія Ротару відома як легендарна артистка радянської та української естради. У неї є єдиний син - Руслан Євдокименко. У нього є дружина-Світлана, і двоє дітей - Софія і Анатолій. Невістка Софії Ротару Світлана активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками кадрами з особистого життя.

Цього разу Світлана поділилася новою серією фотографій в Instagram. На першому знімку вона показала свою дорослу дочку, відому модель, Соню Євдокименко. Зараз невістка Ротару зі своєю сім'єю приїхала до дочки в Італію, де вони святкували день народження легендарної співачки Софії Ротару.

"Не зупиняйся і вдосконалюй себе! Допитливість відкриває двері до можливостей майбутнього.

Всім любові", підписала фото Світлана Євдокименко.

Шанувальники залишили Світлані та її дочці Соні кілька компліментів: "Краса!", "Принцеси".

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