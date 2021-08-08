Українська співачка Марта Адамчук, зірка "Жіночого кварталу", показала себе на новому фото
Як пише Politeka.net, Марта Адамчук є однією з чотирьох співачок у "Жіночому кварталі". Красуня не тільки любить співати, а й фотографувати. Найчастіше Марта в якості моделей вибирає своїх колег, роблячи цікаві знімки і образи красунь. Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Марта здалася без одягу і білизни. Красуня позувала крупним планом, прикрившись книгою Шептицького, щоб не показати нічого зайвого.
"Спільне добро робить з людей одне тіло". Ми з жіночим кварталом вже у Львові, зробили одне тіло і чекаємо всіх вас", - написала Адамчук.
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Фанати поставили понад 100 лайків, включаючи дружину Кошового, а також написали коментарі:
"Шалено красива"," бажаю вашому"одному тіло" отримати максимум овацій від Львівського товариства".
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