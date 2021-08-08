Актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Кріпосна" здивував новим сторісом в Instagram

Як пише Politeka.net, Тарас став популярним актором, зігравши в серіалі "Кріпосна", а також безлічі інших картинах. Після роботи над третім сезоном "Кріпосна" Цимбалюк відразу переключився на кілька інших проектів, але при цьому не забуває і про особисте життя, нещодавно одружившись на красуні тіні Антоненко. Не обійшлося і без скандалів, адже Тарас вирішив знятися в кліпі групи "Ленінград".

Зараз красень активно веде Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами. На новому фото Тарас показав, як проходять чергові зйомки. Цимбалюк заліз на дах пом'ятого автомобіля, будучи в штанях і футболці. Мабуть, авто потрапило в аварію.

На другому знімку Тарас вже стояв на даху, дивлячись вниз.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних функцій.

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