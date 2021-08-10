Ведучий Володимир Остапчук емоційно відреагував на "підколи" друзів, які розкрили про нього правду

Так, 36-річний шоумен (засвітився в нових проектах "Маска" і "Співають всі") провів свій вихідний день в компанії дружини і кількох друзів. Володимир з Христиною і товаришами вирішили полоскотати собі нерви, сходивши на квест, а потім розслабилися в кафе. Відповідні кадри ведучий опублікував у "сторіз", передає Politeka.net.

Під час запису з Володимиром стався конфуз. Друзі тут же розглянули в цьому шанс посміятися над ним.

"Переписую сторіз і тут🤷🤷🤷", - йдеться в підписі.

"А Вова не з першого дубля пише "сторіз"! Заїкався! Ось вам і ведучий!", - дражнилися його товариші.

"Немає у мене друзів", - видав Остапчук та, "ображено" підібгавши губи, відвернувся від них і пішов в інший бік.

"Хотів поділитися враженнями від квесту, але по факту - дуже погано", - повідомив він у підписі.

Звичайно, це всього лише жарт і вже через деякий час Остапчук виклав наступні "сторіз", на яких сидів з тією ж компанією на літньому майданчику кафе.

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