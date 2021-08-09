Колишня актриса, герцогиня Сасекська і дружина принца Гаррі, Меган Маркл, ще до скандалів в королівській родині пересварилася і зі своїми родичами теж
Як відомо, у герцогині натягнуті відносини з батьком, сестрою і братом. Так, її старша сестра Саманта нещодавно випустила книгу з мемуарами, розкривши "справжнє обличчя" Меган. Жінка детально розповідає про їхнє дитинство, яке пройшло в Лос-Анджелесі. Вона стверджує, що її молодша сестра - справжній нарцис, схиблена на собі і своєму житті.
Брат Меган нітрохи не краще. Томас Маркл-молодший став учасником австралійської адаптації знаменитого реаліті-шо "»Великий брат". У промо, що з'явилося в Мережі, Томас зізнався, що попереджав принца Гаррі ще до весілля щодо характеру Меган.
"Я сказав принцу Гаррі, що я думаю, що вона "зруйнує твоє життя". Вона абсолютно порожня", - заявив він привселюдно.
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Користувачі з жаром обговорюють витівку брата герцогині:
"Невже брат Меган Маркл є "VIP-персоною"? Уявіть, що ви постійно нападаєте на свою сестру і прославляєтеся саме цим. Сподіваюся, він буде виселений першим!"
"Меган Маркл бачила це промо і вже намагається заборонити його вихід в ефір"
"Не фанат Меган або Гаррі, але її сім'я нічим не краще. Думаю, яблуко недалеко від дерева падає"
"Цікаво, скільки вони заплатили братові Меган, щоб він сказав це! І дуже низько з його боку погоджуватися"
Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл сколихнули палац новою заявою.
Як повідомляла Politeka, батько Меган Маркл вирішив піти на кардинальний крок по відношенню до дочки і принца Гаррі.
Також Politeka писала, що Меган Маркл здивувала вчинком після ради дружини принца Чарльза.