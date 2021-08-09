Колишня актриса, герцогиня Сасекська і дружина принца Гаррі, Меган Маркл, ще до скандалів в королівській родині пересварилася і зі своїми родичами теж

Як відомо, у герцогині натягнуті відносини з батьком, сестрою і братом. Так, її старша сестра Саманта нещодавно випустила книгу з мемуарами, розкривши "справжнє обличчя" Меган. Жінка детально розповідає про їхнє дитинство, яке пройшло в Лос-Анджелесі. Вона стверджує, що її молодша сестра - справжній нарцис, схиблена на собі і своєму житті.

Брат Меган нітрохи не краще. Томас Маркл-молодший став учасником австралійської адаптації знаменитого реаліті-шо "»Великий брат". У промо, що з'явилося в Мережі, Томас зізнався, що попереджав принца Гаррі ще до весілля щодо характеру Меган.

"Я сказав принцу Гаррі, що я думаю, що вона "зруйнує твоє життя". Вона абсолютно порожня", - заявив він привселюдно.

SNEAK PEEK: Get ready! The VIPs are coming! #BBAUvip coming soon to Channel 7 pic.twitter.com/BvZqyAeKHE — Big Brother AU (@BigBrotherAU) August 8, 2021

Користувачі з жаром обговорюють витівку брата герцогині:

"Невже брат Меган Маркл є "VIP-персоною"? Уявіть, що ви постійно нападаєте на свою сестру і прославляєтеся саме цим. Сподіваюся, він буде виселений першим!"

"Меган Маркл бачила це промо і вже намагається заборонити його вихід в ефір"

"Не фанат Меган або Гаррі, але її сім'я нічим не краще. Думаю, яблуко недалеко від дерева падає"

"Цікаво, скільки вони заплатили братові Меган, щоб він сказав це! І дуже низько з його боку погоджуватися"

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл сколихнули палац новою заявою.

Як повідомляла Politeka, батько Меган Маркл вирішив піти на кардинальний крок по відношенню до дочки і принца Гаррі.

Також Politeka писала, що Меган Маркл здивувала вчинком після ради дружини принца Чарльза.