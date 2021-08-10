Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла шанувальникам про смерть свого домашнього улюбленця

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram у рубриці "Запитання-відповідь" українська ведуча програми "ТСН" розповіла шанувальникам про смерть свого домашнього улюбленця – собаку Мела.

"Мел давно бігає веселкою)", - відповіла Вітвіцька на питання про те, з ким залишися жити собака після розлучення з чоловіком.

Зауважимо, що Соломія Вітвіцька не ділилася подробицями особистого життя, тому новина про розлучиння із чоловіком Владом після 8 років шлюбу виявилася несподіванкою для усіх. Вітвіцька не охоче коментує цю подію, в інтерв'ю Каті Осадчій вона сказала, що це було їхнє спільне рішення з Владом, однак ініцатором розриву стала все ж Соломія. Також телеведуча сказала, що вони не сперечаються з приводу поділу майна та розійшлися мирно.

Як відомо, собаку завів колишній чоловік Соломії Вітвіцької Влад ще до їхнього знайомства. За породою Мел голдадор – так називають метисів лабрадора і голден ретривера. Вітвіцька розповіла, що собака був дуже життєрадісним, любив нових людей, увагу та ласку.

Зауважимо, що у 2018 році напередодні новорічних свят ведуча "ТСН" Соломія Вітвіцька разом зі своїм собакою Мелом прикрасила обкладинку журналу "Зоодруг".

Нагадаємо, що в липні цього року Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП на Рибальській набережні. Машина, в якій перебувала телеведуча, влетіла у самоскид. Після ДТП Вітвіцька та її подруга потрапили до лікарні, але, на щастя, все обійшлося.

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