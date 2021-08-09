Українська співачка Катя Павленко, солістка гурту "Go_A", показала, як стає щасливою

Як пише Politeka.net, Павленко стала популярною після перемоги на національному відборі Євробачення. На міжнародному конкурсі Катя посіла п'яте місце, а на першому місці опинилася група Måneskin. Українській красуні після проекту навіть приписували роман з солістом Måneskin Давидом Даміано, але дівчина спростовує близькість і говорить тільки про дружбу. Павленко не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах, які Катя опублікувала в сторіс Instagram, красуня була в толстовці. Поруч з красунею був кіт на прізвисько Котик породи сфінкс. Він відразу почав мурчати і тертися об обличчя господині, поки та посміхалася.

"Подивися на мене. Я щаслива", - написала Катя під кадрами в Instagram. Дівчина зняла пару сторіс, показавши ласки з улюбленцем.

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