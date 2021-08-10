Українська співачка Вікторія Смеюха, зірка "НеАнгелів", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха зараз займається сольною кар'єрою, хоча ще недавно була солісткою групи "НеАнгели". Красуня також активно веде Instagram і ділиться з фанатами найцікавішим.

Зараз Вікторія знаходиться на відпочинку на острові Сазані, який розташований в Адріатичному морі, перебуваючи під юрисдикцією Албанії. Красуня показала фото, на якому була в бікіні і окулярах, ставши на коліна і розставивши ніжки. Дівчина вигнулася, демонструючи розкішні форми.

"Дивлячись на цю фотографію складається враження, що я згинаюся, як тростинка на вітрі.

А щодо секрету стрункості, яким ви мене просите поділитися в кожному другому повідомленні в директ і під постом, а іноді навіть не просите, а вимагаєте і звинувачуєте, що я цей секрет ховаю від Вас. Я поділюся", - написала Вікторія.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ідеальна просто! Твій секрет в якомусь чарівництві...))))", "шикарна і улюблена Вікторія", "так, хочу теж знати секрет".

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