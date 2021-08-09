Надя Мейхер вирушила до Італії, показавши модне вбрання

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер є не тільки співачкою, яка виступала у ВІА Гре, а й дизайнером власного бренду одягу. Красуня вирішила показати новий стильний наряд, а також розповісти про переваги.

"У кожну мою літню подорож береться багато одягу з льону. Навіть якщо речі в темних тонах , проблем з відчуттям що жарко— немає...

І тому я завжди для свого бренду у тій же Італії Закуповую багато льону. Оскільки і мої клієнти (і дівчата , і чоловіки) його обожнюють. І для свободи відчуттів я придумала вільний крій у вигляді кімоно , але і талія теж підкреслена.

Чи Любите ви вироби з льону?",- написала Надя.

На кадрах красуня була у вільній сукні з декольте. Красуня опублікувала кілька фото, демонструючи себе на різних ракурсах.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Так, дуже"," посмішка на мільйон"," педалі залікові"," О так, незвичайне плаття","як ви прекрасні".

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