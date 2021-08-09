Співачка і DJ Анастасія Кумейко показала стильний образ для виходу в люди
Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко деякий час співала в групі Nikita разом з Дариною Астаф'євою. Але після закінчення контракту новий їй ніхто не запропонував і красуня зайнялася власною кар'єрою під псевдонімом NANA. Дівчина також активно веде сторінку в Instagram, ділячись найцікавішим з багатотисячною армією фанатів.
На новому фото Анастасія позувала в стильній блискучій чорній сукні. Красуня стояла біля столиків, демонструючи розкішну фігурку і посмішку. Образ Кумейко доповнила яскравими сережками і прикрасами на руках.
"Неймовірно красивий івент", - підписала Анастасія і поставила геолокацію, що знаходиться в одному з київських ресторанів.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Нана, вогонь", "Красоточка", "Анастасія, ви як завжди, розкішна", "як завжди, шикарна", "лялечка", "неймовірна", "яскрава", "приємна і красива", "ти прикраса будь-якого заходу".
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