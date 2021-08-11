Шоумен та ведучий нового проекту "Співають всі" Володимир Остапчук неодноразово втрачав свідомість

Про один з таких випадків розповіла його друга дружина, "танцюючий нотаріус", Христина Горняк. 36-річний Остапчук опублікував свіжі "сторіз" в Instagram з розповіддю дружини, передає Politeka.net.

Так, Христина з Володимиром пили каву з друзями, коли, мабуть, зайшла мова про цей випадок.

"Христина розповідає, як я падав в оборок. Доброго ранку", - попередив Остапчук, що взагалі відбувається.

"Бере такий, знаєш, біліє, блідне... і такий, раз, назад на мене", - емоційно передала дівчина, жодного разу не глянувши в камеру. Також вона додала, що спочатку подумала, що чоловік пожартував. Однак, Володимир дійсно втратив свідомість.

Раніше з ним вже таке відбувалося. Наприклад, він втрачав свідомість на пологах своєї першої дитини вісім років тому - дочки Емілії від першого шлюбу.

"Партнерські пологи - це круто! Зайшов з фотіком, пожартував, через 4 хвилини втратив свідомість. Отямився татом! Рекомендую))", - писав свого часу Володимир у соцмережі. При цьому на других пологах (синові Евану три рочки) він вже щосили роздавав поради лікарям.

Нагадаємо, що Остапчук демонстративно відвернувся від друзів після власного провалу: "ось вам і ведучий"

Ще Politeka писала, що нова дружина Остапчука не змовчала після інтерв'ю його колишньої: "я попередила Олену..."

Також Politeka повідомляла, що Христина Гірник в купальнику розтягнулася на пісочку:"Вови не вистачає".