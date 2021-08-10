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Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий розсмішив новими кадрами з молодшою донькою Серафимою

Так, 39-річний гуморист, одружений на колишній танцівниці й дизайнері одягу Ксенії Кошовій, душі не чує в своїх дочках, яких у нього дві. В нових "сторіз" в Instagram артист поділився кумедною ситуацією, передає Politeka.net.

Євген засвітив вміст багажника свого авто: "Нелегали 😂 і їх куратор Сімка (так ласкаво в сім'ї називають 6-річну Серафиму, - ред.).

У багажнику лежала купа м'яких іграшок, всіх мастей і кольорів.

"У мене тут оселилися в багажнику різнопланові...", - почав було скаржитися Кошовий, коли його перебили.

"Це все мої!, - вигукнула його дочка та пригризила пальчиком, - Це все мої друзі!"

Євген по-доброму розсміявся, відреагувавши на заяву Серафими.

Батьки нечасто показують витівки молодшої дочки в Мережі, але іноді не можуть встояти від її "перлів". Нещодавно вона "відпалила" в машині, поки тато був за кермом.

"Мама зараз буде красунею! Ми зараз приїдемо додому, вона поїсть, потім підемо на вулицю, а потім все - нафарбуємо Варіною (старша дочка Кошових, - ред.) косметикою її! Ось так все буде! Музичку, будь ласка!", - звернулася вона наприкінці наказовим тоном до батька.

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