Екс-дружина позитиву і подруга Насті Каменських Анна Андрійчук відверто розповіла про свої недотстаках

Як передає Politeka.net, Анна Андрійчук є відомим українським дизайнером. Також вона відома як колишня дружина репера позитиву і найкраща подруга популярної артистки Насті Каменських. Анна і Олексій були в шлюбі близько 7 років, після чого в цьому році розлучилися. Дизайнер активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу Анна розповіла в інтерв'ю виданню "Viva" про свою дружбу з артисткою Насті Каменських. Вона поділилася тим, що для неї перш за все важливо слухати і чувати, бути відкритим, і найголовніше - бути чесним один з одним.

Також, вона розповіла про характер Насті Каменських і її заборони.

"Це, скоріше, щось жартівливо-буденне. В ресторані я хочу з'їсти щось солодке, а Настя кричить: "Ні, ти що!". Або коли робимо покупки в супермаркеті разом, я хочу щось шкідливе, а Настя це викладає з візка назад на полиці. Вона не дозволяє таке купувати, тому що ратує за здоровий спосіб життя, а ми в компанії все трохи грішимо в цьому плані", відверто заявила Андрійчук.

«Враховуючи, що ми дуже багато років з Настею разом, то знаємо всі емоції і розуміємо все майже з півслова. Відчуваємо, коли потрібно промовчати. Нам комфортно разом на мільярд мільйонів відсотків у всіх сферах".

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