Відома українська телеведуча і співачка Ольга Цибульська поділилася з шанувальниками про те, як пережити розлуку

Як передає Politeka.net, Ольга Цибульська є популярною українською телеведучою. Як відомо, артистка стала однією з суддів нового шоу "Співають всі". Також, нещодавно співачку втягнули в конфлікт, який вибухнув на тлі розлучення Дзідзьо і його колишньої дружини Slavia. Ольга активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Так, цього разу артистка відповідала на запитання фанатів на своїй сторінці в Instagram, а саме в сторіз. Вона запропонувала їм розповісти про те, що їх хвилює.

У Ольги запитали про те, як пережити розлуку з коханим, коли він безпричинно почав мовчати.

"Сумують за тією, яка не сумує", коротко відповіла телеведуча.

Також, їй поскаржилися на ситуацію, яка веде до розлучення. Прихильниця написала, що справа у фінансах, і вона втомилася шукати роботу будучи в декреті.

Ольга відповіла: "Чому я і кажу, що обговорювати обов'язки потрібно на березі. Сім'я це не тільки безлімітний секс і сніданки на заході. Жінки часто бояться говорити про це. Любов, а там як буде".

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