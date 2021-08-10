Відома модель Кендіс Свейнпол показала себе на нічній прогулянці

Як пише Politeka.net, Кендіс Свейнпол є популярною моделлю у світі, яка підписала контракт з Victoria's Secret. Красуня стала настільки успішною, що увійшла в список найбільш високооплачуваних моделей в світі за рейтингом Форбс. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Кендіс була в чорній сукні, яка ефектно підкреслювала кожен вигин красуні. Дівчина стояла біля води, демонструючи розкішну фігуру. Як можна помітити, на вулиці була ніч, але це Свейнпол зовсім не бентежило.

"З привидами", - написала зірка під фото.

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Фанати поставили понад 111 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хороший вигляд, дорога", " найкрасивіший мій чоловічок! Люблю тебе до місяця і назад!", "З любов'ю з Індії", "Глибока синя, як глибока ніч, прекрасна, як прекрасний сон".

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