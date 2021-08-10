Євген Кошовий з "Квартал 95" вирішив звернеться до українців
Як пише Politeka.net, Кошовий є популярним українським шоуменом і актором, що працює в Студії "Квартал 95". Євген активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Спасибі шанувальникам", - написав Євген, розповівши про виступи по всій Україні.
На кадрах Євген позував крупним планом, розповідаючи про виступи. Кошовий знімав себе крупним планом.
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Фанати подивилися більше 33 тисяч разів і написали коментарі:
"Потрібно брати планшет, Жека вже в телефон мені не влазить", "Хороших успіхів", "Пора в тренажерний зал ))) все більше і більше)))", "ти все більше і більше стаєш", "такий округлий, раніше менше був рази в три", "Жека, чому не в парламенті", "підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати".
Нагадаємо, Євген Кошовий і Ткач розсмішили українців танцями-пародією на Go_A
А ще Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" показав "нелегалів", яких перевозить в його багажнику дочка
Також Politeka повідомляла, що Кошовий на всю країну зізнався в почуттях байдужою до нього дівчині