Популярна українська співачка Настя Каменських розповіла фанатам, що відпочиває на яхті разом з чоловіком Потапом та найкращою подругою Анною Андрійчук
Як пише Politeka.net, як відомо, дизайнерка Анна Андрійчук і Настя дружать вже дуже багато років, а після розлучення Андрійчук з Позитивом, Настя сильно підтримала дівчину і тепер вони стали проводити ще більше часу разом.
Так, зараз подруги разом відпочивають. Відео з яхти зняв Потап та поширив на своїй сторінці в Instagram, а Каменських просто репостнула його. Так, репер розповів, що відпочиває на яхті разом з дружиною та її подругою Анною Андрійчук.
"Дівчата, а ви все не заспокоїтеся) Все тусуєтеся, плаваєте, да?", - каже Потап.
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Андрійчук, в свою чергу, відповіла, що вони з Настею не розмовляють. Однак причини не назвала.
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