Українська співачка Оля Цибульська вирішила не приховувати свого обурення з приводу деяких людей
Відома виконавиця - любляча дружина і мати, передає Politeka.net. Артистка веде активну творчу діяльність, а також не забуває про свій Instagram, де ділиться різними думками.
Зокрема, цього разу Оля записала сторіс, в якому поділилася думкою про носіння масок під час карантину.
Один з підписників поцікавився у співачки, коли носіння масок стане необов'язковим. У відповідь Цибульська написала: "Загроза нікуди не поділася. Це як робити вигляд взимку, що зими нема".
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Також співачка прокоментувала.
"Я насправді, коли подорожую Україною, диву даюся, тому що в столиці є звичка... а в маленьких містах та інших областях дуже мало людей дотримуються цього. Альо, народе!",- висловила своє обурення співачка.
Зазначимо, Оля Цибульська також стала кумою співака DZIDZIO (Михайла Хоми). Обидва хрестили сина музи і головної натхненниці групи DZIDZIO, Надії.
Після розлучення Михайла з дружиною, Ярославою Притулою, в мережі стало ходити багато чуток про роман артиста з Цибульською.
Сама ж співачка все заперечує, зазначаючи, що знаходиться в щасливому шлюбі.
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