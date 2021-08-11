Колишня дружина шоумена і актора Андрія Джеджули, блогерка Юлія Леус, показала доньку від колишнього

На початку 2021-го року прогримів скандал з приводу розлучення відомого артиста і його дружини, повідомляє Politeka.net.

Юлія звинуватила чоловіка в домашньому насильстві, а той - в необґрунтованих ревнощах. Блогерка повідомила, що подає на розлучення, хоча на той момент була вагітною від Джеджули.

Зараз Леус вже кілька місяців, як мамою маленької Аделіни. Жінка в новому пості Instagram опублікувала фото з малятком.

"Моя солодка дівчинка ❤️ і зовсім не схожа на себе на фото 🤷 🏻 ♀ ️ 😂 у кого ще так ? Гортайте фото 👉 🏻 не змогла визначитися🥰", - написала екс-дружина Джеджули.

На фото блогерка тримала дочку, цілувала й обидві виглядали щасливими.

Публікація зібрала майже 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі стали обговорювати зовнішність дівчинки і сперечатися, на кого вона схожа:

"Які гарні фотографії😍 вона у Вас така усміхнена😍 🔥", "яка мила і неймовірно красива дівчина❤️", "ой які ви милі 😻 У вас так очі схожі, такі ж яскраві🔥 😍", "ну дуже схожа на бабусю)))", " Юлю, ну як так ваша копія могла вийти ? Вона неймовірна😍", " малятку дуже пощастило , що схожа на вашу сім'ю, порода👌 🏻❤️".

Нагадаємо, дружина Джеджули публічно накинулася на чоловіка, не підбираючи виразів

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