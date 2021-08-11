Анна Сафрончик показала почуття стилю, надівши чорну сукню

Як пише Politeka.net, Анна стала затребуваною моделлю і актрисою в Італії. Красуня відома українцям, так як є онукою хореографа Григорія Чапкіса. Дівчина активно веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Анна здалася в стильній чорній сукні з декольте. Красуню знімали зверху, поетом можна легко оцінити пишні форми дівчини. Анна доторкнулася пальцем до губ, додаючи грайливості знімку.

Фанати відразу почали лайкати і коментувати публікацію:

"Ти така красива", "найвища елегантність", "дуже добре", "дуже красива ти чудова", "Вау ти диво", "ти Божественна любов", "у мене немає слів, Ти єдиний приклад жінки на планеті", " Думаю, ти не уявляєш, яка ти красива .."

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