Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко показала, як підтримує тіло в тонусі

Як пише Politeka.net, Соню українці знаю як внучку легендарної співачки Софії Ротару. Молода красуня пішла по стопах бабусі і теж пробує себе в співі, а ще в модельному бізнесі. Дівчина живе в Нью-Йорку, де навчається, але приїжджає і в Україну. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Соня з'явилася в лосинах і вузькому ТОПі. Красуня показувала вправи, які робила на килимку, вибравшись на вулицю.

"Щоранку", - написала красуня, натякаючи, що постійно займається спортом.

На іншому сторісі Соня вже здалася в басейні. Красуня плавала, вражаючи фігурою в білому міні-бікіні. У кадрі також помітні квіти, що додало ніжності знімку.

"Доброго ранку", - підписала новий сторіс внучка Софії Ротару Соня Євдокименко.

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