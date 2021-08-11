Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), родом з України, постала в новому образі

Співачка вже багато років на сцені й заробила масу шанувальників, передає Politeka.net. У свої 42 роки артистка не боїться експериментувати із зовнішністю і показувати "нову" себе.

Так, у своєму сторіс Instagram Ані постала з новою зачіскою. Зірка уложила локони хвилями від обличчя. Крім того, красуня перетворилася на ніжну шатенку. Співачка постала в наряді з нескромним декольте.

"Дорогі друзі! Зйомки, зйомки... І цього разу готується чудовий, цікавий телевізійний проект. Скоро ви його побачите, особливо жителі Казахстану", - розповіла артистка.

Зазначимо, в мережі ходить безліч чуток про те, що Ані Лорак робить пластичні операції, а також "уколи краси". Однак сама артистка вже неодноразово виступала зі спростуваннями цієї інформації. За її словами, велику роль у перемозі над старістю зіграла генетика, грамотний догляд і здоровий спосіб життя.

Лорак зазначає, що в мережі також говорять про видалення у неї ребер, але і це неправда.

"Якщо згадати, що пишуть, виходить, що я не вилажу з-під ножа хірурга: ніс, губи, груди, попа, очі – все нерідне", - з іронією повідомила зірка в одному з інтерв'ю.

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