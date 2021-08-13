Українська співачка Оля Цибульська вирішила поділитися розповіддю про незвичайну ситуацію з чужим чоловіком

Ольга є активним користувачем мережі, тому звикла показувати в Instagram багато різних кадрів з життя. Не боїться зірка бути забавною в роликах і просто справжньою, без удавання. Цього разу артистка постала перед камерою сонною і ледь відкрила очі.

З вспушенным волоссям, без макіяжу і в простій сірій майці вона поскаржилася на невдалу ніч, адже їй приснився кошмар, про що вона емоційно розповіла:

"Доброго ранку, сьогодні мені снився чоловік однієї відомої селебріті. Він на якійсь вечірці заливав до мене, причому ця панночка завжди описує його таким нереальним, а на ділі такий огидний, фу» - двічі побажавши доброго ранку, зірка показала себе перед камерою в звичайному сонному вигляді.

Зазначимо, Оля Цибульська також стала кумою співака DZIDZIO (Михайла Хоми). Обидва хрестили сина музи і головної натхненниці групи DZIDZIO, надії.

Після розлучення Михайла з дружиною, Ярославою Притулою, в мережі стало ходити багато чуток про роман артиста з Цибульською.

Сама ж співачка все заперечує, відзначаючи, що знаходиться в щасливому шлюбі.

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