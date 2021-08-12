Дружина футболіста Андрія Шевченко модель Крістен Пазік відсвяткувала День народження та показала чуттєві світлини з чоловіком

Як пише Politeka.net, легендарний український футболіст, колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко та американська модель польського походження одружилися 17 років тому. Подружжя виховує чоритьох синів – 16-річного Джордана, 14-річного Крістіана, 9-річного Олександра та 7-річного Райдера Габріеля.

Дружина Шевченка часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео з особистого життя у своєму Instagram. Як відомо, 11 серпня модель відсвяткувала своє 43-річчя. У форматі stories Крістен Пазік показала, що отримала багато привітань та показала, як її привітали на одній із фан-сторінок чоловіка.

Так, там опублікували світлини із їхньої фотосесії декілька років тому, де Шевченко та Пазік ще дуже молоді.

"З Днем народження, королева", "Вона - кохання нашого героя😍 З Днем народження ЇЇ 😍❤️ Вона така чудова @kristenpazik🌹", - написали на фан-сторінці.

Це світлини із чуттєвої фотосесії пари, де молодий Шевченко фотографувався з голим торсом, а Крістен у красивій нижній білизні.

Шанувальники привітали дружину кумира з Днем народження, однак були й такі, хто скептично поставився до таких відвертих світлин.

"Може це подобається комусь, але на показ свою дружину показувати я думаю не кожен зважиться показувати !!!!", - написали в мережі.

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