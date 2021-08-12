Аlyona Alyona (Олена Савраненко) повідомила нові подробиці ситуації зі скандальним дріфтом на Софійській площі в Києві

Як передає Politeka.net, про це артистка розповіла на своїй сторінці в Інтсаграм. За її словами, справу передадуть до суду.

«Дякую @redbullua , які відправили техніку прибирати на площу, але тепер діло йде до суду. А ми й досі не почули ніякої публічної інформації від них про те, як це все так «цікаво» склалося і чи був у них офіційний дозвіл, в наявності якого вони мене запевняли», - написала вона.

Також Alyona Alyona додала, що разом з командою брала участь у прибиранні Софійської площі: «Ми з моєю командою і підписниками добре справлялися, відмиваючи бруд і несемо відповідальність за свої вчинки».

Зазначимо, ситуацію активно коментують у меже. При цьому думки українців розділились.

«Коротко про те як важливо перевіряти всі документи, а не вірити на слова. Це звичайно факап з одного боку, а з іншого відмінний досвід про те як в майбутньому будувати ділове співробітництво», «Відповідати повинні організатори цього дійства, а не Альона!!!! Ті хто це придумав, пригнав туди ці авто - і повинні відповідати !!! При чому тут Альона», «На камери прибирали, без камер...», «А на "хейт" ми всі мали право. Бо вашою відповідальністю було наживо побачити дозвіл. Ви цього не зробили і не подумали тоді про святе місце і про людей які там ходили, коли вас катали на шаленій швидкості», «Ви доросла людина. Коли Вас у чомусь запевняють - це дитячий садок. Завжди треба перевіряти документи. Саме ВАША (а не їх) безпечність і легковажність призвела до таких наслідків", - пишуть на сторынцы реперки.

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