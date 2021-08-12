Популярна українська модель Ліза Ястремська розповіла шанувальникам, хто підтримав її на конкурсі

Як пише Politeka.net, 27-річна красуня Єлизавета Ястремська у 2019 отримала титул "I Віце-Міс Україна Всесвіт". У 2020 році провести конкурс не вдалося через пандемію, тому організатори вирішили віддати перемогу Ястремській.

У своєму Instagram красуня зізналася, що перемогти у конкурсі "Міс Україна Всесвіт" їй допомогла директорка конкурсу Анна Філімонова, яка вчасно знайшла правильні слова підтримки для Лізи.

"Своїм успіхом не лише у конкурсі "Міс Україна Всесвіт", але й у житті я частково завдячую жінкам, які у свій час не були скупими на слова підтримки. Дійсно, інколи нам достатньо слів "Я у тебе вірю", щоб звернути гори! Саме ці слова сказала мені Анна Філімонова і це неабияк підсилило мою впевненість у собі та мало на мене величезний вплив", - пише Ястремська.

Окрім цього, модель повідомила, що організація "Міс Україна Всесвіт" починає ​співпрацю з Harvard Kennedy School Women’s Network Ukraine. Це програма, яка спрямована на підтримку українських жінок у самореалізації та підвищенні впевненості у своїх силах. Так, одна із кандидаток на титул "Міс Україна Всесвіт" матиме змогу виграти навчання за цією програмою.

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