Стало відомо про стан танцюриста Наді Дорофєєвої, Євгена Гончаренка, якого побили біля нічного клубу

Після побиття біля нічного клубу 22-річного танцюриста ввели в медикаментозну кому. Хлопець сильно вдарився головою, в результаті стався крововилив у мозок. Нещасному робили трепанацію черепа.

Станом на 12 серпня, стало відомо, що тиск у Євгена вирівнюється і йому почали робити ЛФК, а також лікарі зменшили йому седативні препарати.

Танцюрист лежить в палаті в стерильних умовах, голова відкрита - рана 10 на 10 см, через що не можна занести інфекцію. Тому в палату до потерпілого не пускають навіть маму.

Мама Жені впевнена, що все буде добре. До того ж вона зараз оточена любов'ю, особливо їй допомагають пережити біду друзі Жені.

Подруга Дорофєєвої Сабіна Мусіна у своїх сторіс звернулася до підписників:

"Проявіть тактовність. Мама досі не бачила Женю, тому що, "нікого не пускають, він лежить в стерильних умовах"", - поділилася дівчина.

Зазначимо, подія трапилася 1 серпня. Особу підозрюваного встановлено, ним виявився Євген Беспалий, співробітник Управління державної охорони України. Після події його звільнили.

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