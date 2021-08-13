Співачка Ані Лорак подражнила цікавим знімком
Як передає Politeka.net 42-річна артистка виклала нове фото на своїй сторінці в Instagram.
"Всім гарного затишного вечора в колі улюблених людей", - написала вона.
Лорак показала Селфі, зроблене в авто. Вона зображена в чорній обтягуючій сукні на блискавці, яку співачка грайливо привідкрила. Фотографуючись, камеру співачка підняла вгору, роблячи ракурс ще більш цікавим.
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Шанувальники оцінили знімок і засипали улюблену співачку компліментами.
"Красива, дуже!", «Милаха», «Красуня», «Вогонь», «Шикарна красива Аня», «Моя любов», «І Вам доброго вечора 😍😍Ви дуже гарна😍😍», «Яка шикарна жінка», «Ти така красива 😍 люблю тебе дуже 🔥🔥❤знаю що ти розумничка ❤😍 Кароліночка ти наша Діва... Дива світу», «шалено красива😍 і вам доброго вечора, Кароліна❤», «У вас така фігура,дивлюся і очей не відірвати», «Кароліночка, така гарненька😍❤️ принадність😍 зеленоочка улюблена😍💚 Які ж у Вас красиві очі💚 неможливо не закохатися», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Ані Лорак з червоними губами показала свою "сестру" - блондинку.
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в чорному бікіні дала привід для заздрості, показавши декольте крупним планом.
Також Politeka писала, що Ані Лорак в мокрому купальнику не посоромилася показати розкішне декольте.