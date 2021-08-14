Дружина музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, розповіла про нелегкий шлях у літаку

Сніжана Бабкіна - танцівниця, актриса і блогерка, яка у своєму Instagram ділиться найпотаємнішим, повідомляє Politeka.net.

Так, в новому пості артистка розповіла про неприємний випадок в літаку під час рейсу Одеса-Київ. За словами Сніжани, організатори взяли єдиний зручний транзит, однак їй не сподобався стан літака.

"Я такого літака не бачила ніколи! Це схоже на супер-старовинний автобус, але, б**ха, йому ж в повітря підніматися! З нами!!!😫", - написала Бабкіна.

Дружина музиканта навіть хотіла вийти й повернутися до Харкова додому, але все ж пересилила себе і пристебнула ремінь.

"Коли літак завівся, в мені всередині все теж завелося. Вібрація така! Мізки трясуться, здається зараз випадуть. І так весь політ!",- розповіла артистка.

Після зльоту у Бабкіної почалася панічна атака.

"Багато хто знає, що це таке. Це коли перекривається поступово повітря, ти не можеш дихати. Тіло кидає в жар, втрачаєш свідомість", - пояснила дівчина.

Дружина музиканта поділилися, що у неї не було такого стану шість років, а раніше поборола вона його йогою і медитацією.

За словами зірки, вона швидко прибрала панічну атаку в літаку, а іншим пасажирам довелося приймати таблетки.

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