Модель і зірка "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова без білизни похвалилася неймовірною фігурою
Супермодель не упускає можливості покрасуватися на фото, щоб продемонструвати свою ідеальну фігуру.
Вона показала в Instagram приголомшливі форми в новій фотосесії, зробленої в Карпатах.
Алла Костромічова в Білій лляній сукні з вирізами покрутилася перед фотографом, демонструючи підтягнуті форми і струнку талію. Нижню білизну красуня вирішила не надягати, так як вирізи були досить глибокими.
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Волосся моделі були заплачені в дрібні кіски і на обличчі був ледве помітний макіяж, який підкреслив її природну красу.
У публікації Алла зважилася на визнання.
"Весь контент, що я створюю, здається мені не придатним, а блогери, які постять битовуху, здаються дріб'язковими. Досі переступаю через себе, коли виставляю їжу в сторіс», - розповіла вона.
"І навіть коли у мене в житті відбувається якась Краса, я думаю, що це взагалі нікому не цікаво і десь в майбутньому буде кращий і більш зручний час і обставини, щоб розповісти вам про своє життя. При цьому я вас всіх щиро і дуже сильно люблю і посипатися вранці, знаючи, що у мене така чарівна група підтримки-чистий кайф! Так що друзі, все не так просто, за кожним постом стоїть внутрішня боротьба, ні ви одні такі. Моя психолог каже, у неї кожен другий пацієнт опрацьовує своє хворобливе ставлення до соцмереж», - зізналася Костромічова.
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