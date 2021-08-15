Український музикант Сергій Бабкін разом з дружиною пережили неприємні Політ на літаку
Як передає Politeka.net, кадрами артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
Під час чергового перельоту по Україні подружжя здивувалося Умовами в літаку.
"Шкіряна обивочка... Де ти в сучасних аеробусах побачиш? Крісло обшите оксамитом", - з нотками іронії поділився Сергій.
Також артист показав кнопку, яка знаходилася над ілюмінатором.
"Не треба її натискати! Білі ходоки прийдуть", - вже трохи істерично розсміялася Сніжана.
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На щастя, під час польоту нічого страшного не сталося і Бабкіни дісталися Львова цілими і неушкодженими.
"Ну і день сьогодні! Головне, що долетіли!",- повідомив Сергій у підписі до фото, на якому вони з дружиною перебувають на головному стадіоні Львова.
Українці в коментарях підтримали зоряне сімейство.
"Тримайтеся, це важливо для обох"," Сніжана втомлена", "Сергій, Я вас сьогодні бачив у гримерки. Я так хотів з вами і зі Сніжаною познайомитися, але побачив, що Ви втомилися і просто вирішив вас не турбувати"-писали під постом артиста.
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