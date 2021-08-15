Український музикант Сергій Бабкін разом з дружиною пережили неприємні Політ на літаку



Як передає Politeka.net, кадрами артист поділився на своїй сторінці в Instagram.



Під час чергового перельоту по Україні подружжя здивувалося Умовами в літаку.

"Шкіряна обивочка... Де ти в сучасних аеробусах побачиш? Крісло обшите оксамитом", - з нотками іронії поділився Сергій.

Також артист показав кнопку, яка знаходилася над ілюмінатором.

"Не треба її натискати! Білі ходоки прийдуть", - вже трохи істерично розсміялася Сніжана.

На щастя, під час польоту нічого страшного не сталося і Бабкіни дісталися Львова цілими і неушкодженими.

"Ну і день сьогодні! Головне, що долетіли!",- повідомив Сергій у підписі до фото, на якому вони з дружиною перебувають на головному стадіоні Львова.

Українці в коментарях підтримали зоряне сімейство.

"Тримайтеся, це важливо для обох"," Сніжана втомлена", "Сергій, Я вас сьогодні бачив у гримерки. Я так хотів з вами і зі Сніжаною познайомитися, але побачив, що Ви втомилися і просто вирішив вас не турбувати"-писали під постом артиста.

Нагадаємо, дружина Сергія Бабкіна Сніжана в рожевому міні вразила моложавим видом поруч з чоловіком

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна без сорому вийшла на балкон у чому мати народила

Також Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна Сніжана полонила виглядом в мереживній блузі