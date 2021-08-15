Співачка Наташа Корольова здивувала моложавою зовнішністю



Як передає Politeka.net, новий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Музична кар'єра Корольової почалася з пісні "Крейсер Аврора", яку 3-річна співачка виконала разом з великим дитячим хором радіо і телебачення України, де вона була солісткою.



У 90-х Королева знайшла справжню популярність.

Судячи з усього співачка занудьгувала по колишніх днях, і опублікувала знімок в образі, яким багатьом запам'яталася саме в той час.

Такий образ співачки викликав справжнє захоплення серед її підписників.

"Які красиві, виразні, приголомшливі очі","Дівчинка 18 років", "Бомбічна Дівчина", "Ви - співачка мого дитинства, дивлячись на це фото, чомусь згадалася пісня "Маленькая страна", "Макіяж дуже молодить!",- писали в коментарях під постом співачки.



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