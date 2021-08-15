Популярна українська артистка Олена Кравець показала особняк, в якому живе
Як передає Politeka.net, Олена Кравець є відомою актрисою і гумористкою "Квартал 95". У 2001-му році вона вийшла заміж за колишнього виконавчого продюсера "Квартал 95" Сергія Кравець. Зараз у них троє дітей. Олена активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти зі свого життя.
Цього разу гумористка поділилася новими сторіз на своїй сторінці в Instagram. Там вона показує нове придбання, а саме дві картини, які повісила на стіні свого розкішного особняка.
"Тепер ця красива пара живе в моєму будинку і наповнює його силою і різнокольоровими променями. Робота авторська. Один раз побачивши ці роботи, не змогла їх забути", поділилася Олена Кравець.
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