Українська співачка Анастасія Приходько заговорила про найпоширеніші міфи, які про неї пишуть в мережі
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка влаштувала рубрику відповідей на питання підписників.
"Три міфи про Анастасію Приходько", - поставив питання один з шанувальників.
"Перший міф про те, що я позашлюбна дочка Костянтина Ернста. Другий міф, що я коханка Кості Меладзе. І третій міф, що я лесбіянка", - поділилася чесними відповідями Приходько.
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Як відомо, Приходько брала участь у російській "Фабриці зірок", яку виграла. Пізніше вона представляла Росію на "Євробаченні". У той час в ЗМІ з'являлися чутки про те, що сприяє просуванню артистки Костянтин Ернст.
З Костянтином Меладзе артистку пов'язували робочі стосунки. Пізніше співачка зізнавалася, що їй було некомфортно працювати в якості підопічної продюсера. Приходько заявила, що не стане розкривати подробиці конфлікту з Меладзе, щоб її не звинуватили в хайпі.
Нагадаємо, що Приходько з новонародженим сином на руках пригрозила своїй майбутній невістці.
А ще Politeka писала, що Настя Приходько показала старшу дочку: "повна протилежність...".
Також Politeka повідомляла, що Приходько після появи в ліжку з молодим блогером, засвітилася з ним на червоній доріжці: «Інь-Янь».