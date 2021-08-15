Українська співачка Анастасія Приходько заговорила про найпоширеніші міфи, які про неї пишуть в мережі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка влаштувала рубрику відповідей на питання підписників.

"Три міфи про Анастасію Приходько", - поставив питання один з шанувальників.

"Перший міф про те, що я позашлюбна дочка Костянтина Ернста. Другий міф, що я коханка Кості Меладзе. І третій міф, що я лесбіянка", - поділилася чесними відповідями Приходько.

Як відомо, Приходько брала участь у російській "Фабриці зірок", яку виграла. Пізніше вона представляла Росію на "Євробаченні". У той час в ЗМІ з'являлися чутки про те, що сприяє просуванню артистки Костянтин Ернст.

З Костянтином Меладзе артистку пов'язували робочі стосунки. Пізніше співачка зізнавалася, що їй було некомфортно працювати в якості підопічної продюсера. Приходько заявила, що не стане розкривати подробиці конфлікту з Меладзе, щоб її не звинуватили в хайпі.

Нагадаємо, що Приходько з новонародженим сином на руках пригрозила своїй майбутній невістці.

А ще Politeka писала, що Настя Приходько показала старшу дочку: "повна протилежність...".

Також Politeka повідомляла, що Приходько після появи в ліжку з молодим блогером, засвітилася з ним на червоній доріжці: «Інь-Янь».