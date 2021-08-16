Популярний російський гуморист Максим Галкін показав, на кого схожий його маленький син Гаррі

Як пише Politeka.net, російська Примадонна Алла Пугачова та популярний гуморист і пародист Максим Галкін одружилися у грудні 2011 року. На весілля, яке святкували в одному із московських ресторанів, запросили тільки найближчих родичів та друзів.

Максим Галкин, Алла Пугачева

Через два роки зіркова пара вирішила завести дітей та була змушена звернутися до сурогатної матері. Так, на світ з’явилися двійнята – Ліза та Гаррі Галкіни. Зараз дітям Пугачової та Галкіна по сім років, вони ростуть амбітними та життєрадісними.

Нещодавно на одній із фан-сторінок в Instagram опублікували колаж, де з права показали Галкіна в дитинстві в тата на руках, а зліва розмістили таке ж фото Максима з Гаррі.

Популярні новини зараз

Чоловік Пугачової Галкін показав, на кого схожий їхній син від сурогатної матері: "Як дві краплі води..."

Вибух прогримів у житловому будинку Дніпра, загинула сім'я: "Двері зірвало, як картонні"

Дженніфер Лопес з розпатланим волоссям показала, як виглядає в реальному житті: "Сяйво зсередини..."

Горбунов показав, як зустрічає Осадчу в їх шикарному особняку: "Очманіти, яке..."

Молодий співак розповів про союз з Тіною Кароль: "Це мало статися"
Показати ще

Шанувальники відмітили, що син Галкіна надзвичайно схожий на тата.

"Дивовижна схожість !!! 👍💖👏👏👏", " Схожі як дві краплі води😍😍😍😍", " Максим, та в тобі і ніхто не сумнівається, що ти батько своїх дітей!", "Все циклічно і схожість на лице 👏🙌👌👍💖 Максим, Ви класний тато, як і Ваш тато! 🙋💞", "Здивували! Одне лице", " Гаррі копія Максим в дитинстві", - пишуть фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що Пугачова довела, що в її роки можна виглядати "огого": "Купи літрову пляшку...".

Нaгaдaємо, що 72-річна Пугачова в короткому міні вразила видом на побаченні з Галкіним: "Ніжки ульотні".

A ще Politeka повідомлялa, що Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя".