Чоловік Пугачової Галкін показав, на кого схожий їхній син від сурогатної матері: "Як дві краплі води..."

Популярний російський гуморист Максим Галкін показав, на кого схожий його маленький син Гаррі

Як пише Politeka.net, російська Примадонна Алла Пугачова та популярний гуморист і пародист Максим Галкін одружилися у грудні 2011 року. На весілля, яке святкували в одному із московських ресторанів, запросили тільки найближчих родичів та друзів.

Через два роки зіркова пара вирішила завести дітей та була змушена звернутися до сурогатної матері. Так, на світ з’явилися двійнята – Ліза та Гаррі Галкіни. Зараз дітям Пугачової та Галкіна по сім років, вони ростуть амбітними та життєрадісними.

Нещодавно на одній із фан-сторінок в Instagram опублікували колаж, де з права показали Галкіна в дитинстві в тата на руках, а зліва розмістили таке ж фото Максима з Гаррі.

Шанувальники відмітили, що син Галкіна надзвичайно схожий на тата.

"Дивовижна схожість !!! 👍💖👏👏👏", " Схожі як дві краплі води😍😍😍😍", " Максим, та в тобі і ніхто не сумнівається, що ти батько своїх дітей!", "Все циклічно і схожість на лице 👏🙌👌👍💖 Максим, Ви класний тато, як і Ваш тато! 🙋💞", "Здивували! Одне лице", " Гаррі копія Максим в дитинстві", - пишуть фанати.

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