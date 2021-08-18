Дзідзьо (Михайло Хома) приголомшив зверненням до колишньої дружини Slavia (Ярослава), купивши нову квартиру, де вже засвітилася екс-дружина

Як пише Politeka.net, Ярослава та Михайло у 2013 році офіційно оформили стосунки. Але нещодавно пара заявила про розлучення, адже обраниця Хоми хотіла займатися сольною кар'єрою. Але кілька днів тому Михайло розповів про покупку елітної квартири в ЖК "Park Lake City", яка розташована на Новообухівському шосе.

Slavia відразу прокоментувала публікацію колишнього чоловіка: "я закохалася в це місце з першого погляду. Спасибі, Михайло, що здійснив мою мрію".

Михайло відповів колишній дружині:"це місце тобі дуже йде".

"Можна припустити, що Михайло подарував колишній дружині шикарні апартаменти, але фанати думають, що пара знову разом.

Цікаво, що через деякий час Slavia опублікувала пост, де позує на тлі цих шикарних апартаментів.

І ось, на сторінці "Зірковий шлях" з'явився пост на цю тему:

"DZIDZIO і SLAVIA знову разом?".

Фанати відразу почали обговорювати тему:

"А навіщо щось думати? Подарував, ну і молодець! Нехай продовжує збирати ...", "Я думаю, дружині потрібен був піар. Таким чином, типу розійшлися, а нас насправді разом. У будь-якому випадку це їхня справа".

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