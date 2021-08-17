Світська левиця, модель і блогер Кім Кардашьян показала вельми неоднозначний образ в кремовому боді
40-річна зірка вирішила згадати про минуле і опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівне фото, зроблене ще під час її першої фотосесії. Таким чином модель вирішила нагадати про свою кар'єру моделі.
На архівному кадрі Кім позує тільки в маленькому кремовому боді, чорних капронових колготах і в бежевих босоніжках на підборах. Причому волосся зірка поклала волосся в акуратну зачіску з великими хвилями.
"Моя найперша фотосесія", — написала знаменитість в публікації.
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"Ти така милашка 🥰; малюк!; Гей, красуня, як же ти це робиш; ти така красива😍 😈; як справи? Як ти можеш дозволити собі не старіти? Моє Малятко; приємно бачити тебе такий;; 😀товарний вигляд; Ого, як дівчинка», - відповіли фанати в мережі.
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