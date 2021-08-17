Світська левиця, модель і блогер Кім Кардашьян показала вельми неоднозначний образ в кремовому боді

40-річна зірка вирішила згадати про минуле і опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівне фото, зроблене ще під час її першої фотосесії. Таким чином модель вирішила нагадати про свою кар'єру моделі.

На архівному кадрі Кім позує тільки в маленькому кремовому боді, чорних капронових колготах і в бежевих босоніжках на підборах. Причому волосся зірка поклала волосся в акуратну зачіску з великими хвилями.

"Моя найперша фотосесія", — написала знаменитість в публікації.

"Ти така милашка 🥰; малюк!; Гей, красуня, як же ти це робиш; ти така красива😍 😈; як справи? Як ти можеш дозволити собі не старіти? Моє Малятко; приємно бачити тебе такий;; 😀товарний вигляд; Ого, як дівчинка», - відповіли фанати в мережі.

Нагадавши, Кім Кардашьян в ніжному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

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