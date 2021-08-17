Відома російська співачка Наташа Корольова постала в незвичайному образі

Як передає Politeka.net, Наташа Корольова є популярною артисткою вже багато років. Співачка активно веде соціальні мережі, де показує шанувальникам моменти зі свого життя.

Цього разу артистка поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку, як вказала Наташа, вона знаходиться біля замкової вежі в Калінінграді. Співачка вбралася в червоний костюм з квітковим принтом і похвалилася ним перед камерою.

"Я в моменті! Калінінград прекрасний", написала Наташа Корольова.

Шанувальники засипали співачку компліментами, і підкреслили те, як співачці йде новий костюм: "Круто виглядаєте, але фраза «Я в моменті» вже набила оскому", "Соковита ягідка", "Моя улюблена співачка", "Красива", "Червоний прекрасний❤️ Ви там були, напевно, найяскравішою", "Хороша", "Прекрасне поєднання кольорів", "Ви красуня!", "Красиво, Наташа хороша у всіх костюмах".

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