Сніжана Бабкіна показала, як проходила фотосесія

Як пише Politeka.net, Сніжана є дружиною Сергія Бабкіна. Поки Сергій займається музикою, дружина веде блог в Instagram і пропагує йогу. Але публікації в соціальних мережах на медитації не закінчуються.

Адже цього разу Сніжана показала, як проходила фотосесія. Красуня була в сукні з поясом, задерши спочатку одну ніжку для фото, потім другу.

"Ох, що буде! Да?

Сьогоднішню фотосесію можу описати кількома словами:

Швидко)))

Яскраво ( білі стіни, яскраве сонце-то ще випробування)

Супер-відверто…

Фінал здивував навіть мене!",- написала Сніжана.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Ох, як красиво", "принадність", "дуже атмосферно", "заворожує картинка", "вогнище", "Ну нічого собі", "бомба-ракета уповільненої дії".

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