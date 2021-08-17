Сніжана Бабкіна показала, як проходила фотосесія
Як пише Politeka.net, Сніжана є дружиною Сергія Бабкіна. Поки Сергій займається музикою, дружина веде блог в Instagram і пропагує йогу. Але публікації в соціальних мережах на медитації не закінчуються.
Адже цього разу Сніжана показала, як проходила фотосесія. Красуня була в сукні з поясом, задерши спочатку одну ніжку для фото, потім другу.
"Ох, що буде! Да?
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Літак з росіянами впав в аеропорту: момент потрапив на відео, перші дані
Данилко засвітив поцілунок з бородатим качком і поділився радістю: "Нарешті відзначаємо...."
Загибель мера Кривого Рогу, розкрито зміст знайдених у будинку записок: нові подробиці та фото
Олена Кравець і Кошовий з Квартал 95 влаштували публічні "розбірки": "Ах, ось так..."
Сьогоднішню фотосесію можу описати кількома словами:
Швидко)))
Яскраво ( білі стіни, яскраве сонце-то ще випробування)
Супер-відверто…
Фінал здивував навіть мене!",- написала Сніжана.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Ох, як красиво", "принадність", "дуже атмосферно", "заворожує картинка", "вогнище", "Ну нічого собі", "бомба-ракета уповільненої дії".
Нагадаємо, політ Бабкіних до Львова став випробуванням, у Сніжани почалася істерика в літаку
А ще Politeka писала, що дружину Сергія Бабкіна Сніжану атакувала паніка в старому літаку, фото
Також Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна розповіла про страшну травму, яку отримала після падіння