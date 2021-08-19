Відома телезірка і модель Кім Кардашьян поділилася рідкісними кадрами з молодшим сином під час прогулянки

Відома модель рідко показує фото з дітьми, щоб уникнути зайвої уваги. Але зазвичай в Instagram такі кадри стають дуже популярними. Причому на кадрах не обходиться без демонстрацій фігури від моделі.

І цей раз не був винятком, Кардашьян вирішила показати сина, що підросло, і засвітила заодно підтягнуті вигини і легендарні форми, які постійно обговорюють в мережі. Причому модель спеціально повернулася боком, зробивши акцент на фігурі.

У чорних лосинах Кім продемонструвала фігуру без зайвої скромності.

"Ніколи раніше не бачила такої любові» - пише вона під фото з сином.

Шанувальники прокоментували:

"Ой, він такий великий! 🥺 😭 ; така героїчна сестричка❤; таке не наприседаешь; хто на дитину дивиться, а хто на фігуру😂; до чого ж прекрасна красуня❤️; чому так красиво😍; такий милашка; досить хороша; любов, які форми».

Також Кім показала відразу серію фото, на яких позувала в різному одязі абсолютно різного стилю і кольору. Таким чином Кардашьян захотіла показати свої "архівні" вбрання в кімнаті для переодягань.

Нагадавши, чарівна Кім Кардашьян в стильному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

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