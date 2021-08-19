Українська співачка Анастасія Приходько відреагувала на ситуацію, яка виникла з концертом до Дня Незалежності

Як повідомляє Politeka.net, скандальну тему артистка прокоментувала на совій сторінці в Instagram.

Цього року в концерт не потрапили багато артистів, яких українці вважають гідними. Серед них виявився і Павло Зібров.

«Я довго мовчала, але, думаю, що все ж маю право висловитися на тему Святкування Дня Незалежності України! Мене ображає той факт, що багато артистів, які зробили вагомий внесок у розвиток музики в Україні як такої, залишилися за бортом. Якщо вірити цитатам в ЗМІ, їх просто викреслили зі списку, наполягаючи, що «у нас тільки кращі з кращих». Так, мене дуже зачепив скандал, пов'язаний з @pavlo_zibrov» - висловилася співачка.

Приходько обурило таке рішення організаторів: "перше питання: за яким критерієм і хто вирішував, хто краще? Люди, які ще не народилися, коли @pavlo_zibrov вже вносив свій внесок в історію, а зараз вирішують, що Паша "не найкращий"? Або його композиція» Хрещатик " не відноситься до золотих хітів України???».

Також Анастасія Пріодько звернула увагу на той факт, що Таїсія Повалій не потрапила в концерт, оскільки виступала в Росії, проте іншим артистам це не завадило виступати на День Незалежності України.

"Те, що я не "краща з кращих" не питання🙈 хоча, все таки питання! А може все таки прийняти пропозиції і дати інтерв'ю в Росії?",- підсумувала Приходько.

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